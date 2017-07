Video: Peruus läks ümber turiste vedanud tuuribuss, hukkus üheksa inimest

Videost on näha, kuidas rahvast täis buss teelt välja sõidab ja järsakust alla vajub. Kohaliku meedia teatel juhtus õnnetus kahe kilomeetri kaugusel Peruu presidendipaleest.

Peruu terviseminister teatas pressiteate vahendusel, et viga saanute seas on kuus tšiillast ja kaks kanadalast. Reutersile antud lühikeses kommentaaris teatas terviseminister Patricia Garcia, et surma sai vähemalt kolm välismaalast, kes samuti pärit nii Tšiilist kui ka Kanadast.

Peruus pole ohvriterohked liiklusõnnetused haruldased. Neid soodustab peamiselt vilets liiklusjärelvalve, aga mitmel pool ka ohtlik maastik.