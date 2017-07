VIDEO Kadri Simson: marginaalne jõud ei suuda valijaid esindada

«Kui nad rahulikult olukorra üle järele mõtlevad, saavad nad aru, et oma valijate huvide eest on võimalik seista sellises jõus, mis ka pärast valimisi otsuseid mõjutab,» kirjeldas Simson Oudekki Loone ja Olga Ivanova edasisi väljavaateid.

«Aknaalusena või marginaalse fraktsioonina oma valijate eest seista on väga raske,» lisas Simson.

Tema sõnul jääb selgusetuks, millistele nõudmistele erakonna poolt ei vastatud või millised tingimused konkreetselt täitmata jäid.

«Püüdsime neile kõnelustel sisendada, et nad pole erakonnas üleliigsed. Keegi ei hakka nendega käituma nii nagu nad kardavad – nagu möödunud aegadel oleks Keskerakonnas võib-olla käitutud,» lisas Simson.

Lõhe süvenemist ei pelga

Seda, et erakonnas jätkavad kaks erimeelset tiiba, Simson ei pelga: «Programmilistes seisukohtades oleme ühel meelel. Tõsi, Oudekkilt on tulnud ka selliseid ettepanekuid, mida Keskerakonna programmis pole kunagi olnud. Samas on ta meiega alles äsja liitunud ja uued inimesed toovadki uusi mõtteid.»

Vastutulelikkus Loone ja Ivanova suhtes ei tähenda Simsoni sõnul venekeelsele valijaskonnale meeldida püüdmist.

Ratasele saab muret kurta

«Oleme olnud olukorras, kus paljudel liikmetel pole olnud võimalust saada oma isiklikke kõnetunde erakonna esimehe ja peaministri juures. Aga tean, kui tihe on peaministri ajakava ning isegi mina ei küsi temalt tundi aega, et oma muresid kurta.»

«Aga kui mure on väga suur, siis Jüri Ratas leiab selle aja ja on leidnud ka nende jaoks,» lisas Simson.

Seda, kas nn teisele tiivale ainuüksi jutule pääsemisest piisab, ei osanud aseesimees öelda. Rõhutas vaid, et ühtsena on kõigil erakonna liikmetel oma valijate eest paremini võimalik seista.

Olga Ivanova ütles Postimehele, et ei tea ka ise, mis suudaks teda veenda erakonnas jätkama.