VIDEO Ivanova koostöösse ei usu: ma ei tea, mis veenaks mind jääma

«Läksime eile südaöö paiku lahku otsusega, et tuleb hoopis teistsugune pressikonverents ja tuleb valimisliit,» avaldas Ivanova nördimust, «täna hommikul Yana mõtles ümber. Pettunud või mitte, see ei oma tähtsust.»

Koostöösse ei usu

«Olin veendunud, et eilne otsus oli õige,» jätkas ta, «täna on olukord teine. Nüüd on vaja aega, et seda seedida ja inimestega arutada. Peame kuulama ka valimisnimekirjas olnud inimeste arvamust, kuidas nemad soovivad edasi minna.»

Ivanova ei soovinud avaldada, kui elujõuline oleks tema meelest valimisliit ilma Yana Toomita: «me ei tea isegi, kas see oleks ellu jäänud koos temaga. See sõltub inimestest – kuidas oleksime tööd teinud ja oma valijaid kõnetanud.»

«Suure laevaga on kindlasti lihtsam minna valimistele ja teha kampaaniat, aga ka suured laevad lähevad põhja,» lisas ta, viidates ühtse Keskerakonnaga jätkamisele.

Valmis eralduma

«Me saame aru ka sellest, et juhul kui see valimisliit oleks täna sündinud, siis teatud väljaanded ei oleks enam sõbralikud,» nimetas Ivanova eraldi nimekirja ees seisvaid raskusi, «võib-olla teatud eetrisse me ei oleks pääsenud. See on selge, aga selleks peab poliitikuna valmis olema.»

Seda, mida tähendas Kadri Simsoni lubadus nn teist leeri edaspidi otsustusprotsessi rohkem kaasata, ei osanud Ivanova öelda.

«Mul pole millegagi võrrelda, sest varem mind polegi kaasatud,» ütles Ivanova.

«Kui kohtusime Kadri ja Mailisega, siis mul oli selge, et teatud punktides me ei saa kunagi kokkuleppele. Nii see on,» viitas Ivanova juhatusse kuuluvatele Simsonile ja Repsile.

Teemad, milles Ivanova sõnul kunagi kokkuleppele ei jõuta, on ideoloogilised. Ivanova ei osanud täna öelda, mis veenaks teda Keskerakonda edasi jääma.