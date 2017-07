VIDEO Yana Toom: lõhenedes kaotaks Keskerakond valimised

«Vaatasin seda pragmaatiliselt,» põhjendas Toom, «oletame, et viime linnavolikogusse 15 inimest – mina lähen Brüsselisse, sest linnasüsteemis ma mingit rakendust endale ei leia, see on selge. Kas see seltskond püsib, kaua ta püsib – mis saab edasi?»

«Teisest küljest ka see, et siis kaotab Keskerakond valimised. Siis on Tallinnas mingisugune imelik koalitsioon. Ja kui vaadata rõõmuhüüdeid, et meist saadakse lahti, siis on see ka erakonnale paha – pole enam sisemist survet hoida huviorbiidis neidsamu valijaid, kes meid alati on toetanud.»

Savisaar võis aimata

Kuigi Toom teavitas Edgar Savisaart oma otsusest täna hommikul, usub ta, et Savisaar siiski aimas meelemuutust.

«Edgar Savisaar teab mind palju paremini,» selgitas Toom, «ta teab, et väljendasin oma kõhklusi juba varem ning usun, et tal ei olnud sajaprotsendilist kindlustunnet.»

Kuidas edasi?

Pettumustundega jätkamist ei pea Yana Toom erakonnale heaks alternatiiviks, kuid ta avaldas heameelt selle üle, et jätkuvalt tullakse kokku ja arutatakse võimalusi koos edasiminekuks.

«Reitingule pole see võib-olla hea, aga erakonnale küll.»

Keskerakonna juhatuse aseesimehe Kadi Simsoni sõnul plaanitakse Olga Ivanovat ja Oudekki Loonet edaspidi otsustusprotsessi enam kaasata, ent Ivanova ütles Postimehele, et ei mõista, mida see reaalselt tähendaks.

«Ma usun, et mina nüüd mõistan,» sõnas Toom, «mul on nüüd see kogemus läbirääkimistest Jüri Ratasega ja ma usun, et ka Olga saab selle osaliseks. Saan praegu tema emotsioonist täiesti aru ja ma ei hakka teda survestama. Aga loodan, et pärast puhkust tuleb ta [augustis] tagasi teise meelestatusega.»

Valijate kaotamist Yana Toom viimase aja segaduste taustal ei karda, kuna ei pea meediaga suhtlemist enda nõrgimaks küljeks: «Valija valib selle poliitiku, kes seisab tema huvide eest.»