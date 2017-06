VIDEO Mihhail Kõlvart: erimeelsused nädala pärast ei lõppe

«Kui tekib paralleelne nimekiri, tähendab see erakonna lõhestamist,» oli Kõlvart resoluutne, «ükskõik, mis nimekiri siis rohkem hääli saab – me kõik kaotame. Kaotavad ka meie valijad.»

«Kõik juhtpersoonid erakonnas on huvitatud ühtsuse säilitamisest. Nii erakonna esimees Jüri Ratas kui ka Yana Toom.»

Savisaarega otse ei suhtle

Kuigi Kõlvart ei ole Edgar Savisaarega isiklikult erinevate nimekirjade teemal rääkinud, usub ta, et leppimise soov on ühtne. Savisaare mõtted ja ettepanekud jõuavad ülejäänud juhtkonnani siiski läbi Yana Toomi ja tema toetajate.

«On erimeelsused ja pinged, aga see võib juhtuda igas erakonnas. Küsimus on selles, kas suudetakse leppida ja hiljem rakendada ühtset nägemust ka ühiskonnas või mitte. Olen jätkuvalt kindel, et suudame kokkuleppe saavutada,» on Kõlvart optimistlik.

Kahemõttelised sõnumid peavad lõppema

Kõlvart avaldas lootust, et tulevikus ei anna erakonna liikmed avalikkusele kahemõttelisi ütlusi, mis puudutab venekeelset valijaskonda ega püüa neid sedasi enda poole võita.

«Pole aktsepteeritav, et eestlased saavad omamoodi aru ja venelased teistmoodi. Peame looma keskkonna, kus üksteisest saadakse ühtmoodi aru.»

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.