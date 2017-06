VIDEO Mihhail Korb: erimeelsused peituvad loosungites ja sõnumites

«Ei ütleks, et need on kõnelused – see on arutelu,» püüdis Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb olukorda pehmendada, «oleme erakonnakaaslased ja ühe laua taha istumine ei ole sugugi raske ülesanne.»

Korb ei söandanud avaldada, kummalt poolelt initsiatiiv leppimiseks tuli ning usub, et läbi rääkida soovivad mõlemad.

Savisaar kuulub trumbina vastasleeri

«Mulle tundub, et teine pool käsitleb oma nimekirja loomise võimalust argumendina äärmisel juhul, kui nende nägemust ei rahuldata.»

Kuna Edgar Savisaar kuulub häältemagnetina vastasleeri võimalikku nimekirja, paistavad trumbid Yana Toomi käes olevat.

«Loomulikult ei käi siin väljapressimine ega ähvardamine – nad esitavad oma nägemuse, kuidas asi võiks olla,» selgitas Korb, «seda võivad nad teha Savisaarega või ilma. Tuleb otsida teed, kuhu maani nõudmised on vastu võetavad ja kus tuleb ettevaatlikum olla.»

Erimeelsused loosungites

«Arutame hetkel selle üle, missuguste loosungite ja sõnumitega minna tulevastele valimistele. Siin ongi erimeelsused. Kui need saavad lahendatud, ei takista miski ühtse nimekirja loomist.»

Seda, kus jookseb tema ja erakonna juhatuse piir, millest üle ei astute, Korb täna ei kommenteerinud. Ütles vaid, et sellest saab rääkida uuel nädalal, kui otsus on langetatud.

Korb lisas, et praeguste reitingute kohaselt ei takista miski Keskerakonda Tallinnas ülekaalukat võitu võtmast ning selle jaoks on ühe erakonnana kandideerimine vajalik.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.