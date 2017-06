VIDEO Yana Toom: oleme oma tingimused esitanud, see on viimane leppimiskatse

«Valimised on kahepoolne protsess – nagu ka integratsioon peaks olema – mis tähendab, et meie tingimustest on vähe,» selgitas ta läbirääkimiste kulgu, «ka teisel poolel on tingimused ja see peaks olema läbirääkimiste tulemus.»

«Meil on koalitsioonilepe ja peaksime selle täitmise osas olema põikpäisemad kui seni,» täpsustas Toom nn Savisaare leeri nõudmisi. Samas möönis ta, et püüab olukorda mõista, kuna koalitsioon pole tema sõnul nagunii üksmeelne seltskond.

Toomi sõnul otsustati leppimiskatse kasuks valijate nimel ega kinnitanud, et seda tehakse Keskerakonna ainuvõimu säilitamiseks Tallinnas, millel eraldi nimekirjade tõttu oleks oht murduda.

«Läheme kaasa nimekirjaga, mis tagab selle eesmärgi,» rõhutas ta Keskerakonna valijate huve.

Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone juhitava leeri nimekirja kuulub ka Edgar Savisaar, kokku on võimalikus alternatiivses nimekirjas hetkeseisuga 93 liiget. Toomi sõnul pole Savisaar veel läbirääkimiste laua taha jõudnud, ent soovib kõnelustes kindlasti osaleda.

«Leppisime kõik oma käigud eelnevalt kokku ega näinud põhjust, miks peaks Savisaar, kes elab väga kaugel, täna siin olema.»

Milliseid nõudmisi esitab erakonna tuumik Toomile ja teistele, pole väidetavalt veel teada.

«Imelikul kombel pole me selleni veel jõudnud, kuigi me hommikul sõime putru Mihhailiga [Mihhail Kõlvartiga – toim],» ironiseeris Toom, «meie soovid on neile teada, seega pall on praegu nende kätes.»

Otsuseni, kas kandideerida koos või eraldi soovitakse Toomi sõnul jõuda nädalaga, sest valimiskampaania on juba alanud.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.