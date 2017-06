VIDEO Tsahkna poliitikast ei lahku: ma ei välista mitte midagi

«Sisimas otsustasin juba siis, kui tegin esimehena ettepaneku muuta erakonda avatumaks ja juhtkond otsustas selle lihtsalt maha hääletada,» teatas Tsahkna Postimehele.

«Tegin siis otsuse, et esimeheks enam ei kandideeri ja taandan end erakonna juhtorganitest,» lisas ta, «juhtimine on nüüd sujuvalt üle antud ja täna on see päev, mil ma oma otsuse teatavaks tegin.»

«Erakonnal on aeg päris ausalt peeglisse vaadata. Maja suuruste plakatitega kampaania aeg on läbi, sellega ei muuda erakonna sisu tugevamaks,» oli Tsahkna kriitiline ning heitis sarnaselt Marko Mihkelsonile ette naiste ja noorema elanikkonna kõnetamata jätmist.

«Igal asjal on algus ja lõpp. Täna on see päev, kui meie teed IRLiga lähevad lahku, aga ma soovin neile ainult head. Väga palju häid asju on ju koos ära tehtud.»

Erakonda ei astu, uue loomist ei välista

«Ma pole selline inimene, kes käiks kauplemas mingite kohtade pärast,» kommenteeris Tsahkna teiste erakondadega liitumist. Tsahkna usub, et ettepanekuid kindlasti tehakse, kuid soovimata kohalikel valimistel kandideerida, ta neid vastu ei võta.

«Mul on oma väga selge nägemus, milline ma tahan, et Eesti oleks. Soovitan lugeda Isamaa 2.0 kõnet, see on netis olemas,» viitas ta, rõhutades, et konservatiivsus ei tähenda vähemuste tõrjumist.

«Ma ei välista mitte midagi, aga ma ei kiirustaks ette,» arvas Tsahkna uue erakonna loomise kohta.

Soovib teistsugust poliitikat

«Eestile tulevad sügisel kohalike valimistega rasked ajad. Näen, et erakonna esimeeste silmis on selline paanikahelk – käib nagu elu ja surma peale võitlus. Ei kohkuta enam ka selliste teemade ees, mida mõned kuud tagasi ei osanud veel oodatagi, nagu näiteks seesama vaene pajupuu. Kui riigikogu tasemel hakatakse arutama, kas see paju tuleb muuta pühaks puuks või mitte, näitab, et midagi on väga valesti,» sõnas ta.

«Uute ja värskemate sõnumitega väljatulek on väga vajalik. Kavatsen suve jooksul kohtuda erinevate inimestega, kes pole tahtnud või ei tahagi poliitikasse tulla ja koguda mõtteid,» heitis Tsahkna valgust suveplaanidele, «mul on suu peas ja riigikogus oma positsioon olemas, – küll akna all – et neid ideid välja käia. Häid ideid võetakse mõnikord ikka kuulda.»

Seeder kuulis lahkumisest meediast

«Erakonna esimehe Helir-Valdor Seederiga on meie kommunikatsioon viimastel nädalatel olnud väga napp,» väitis Tsahkna, «pigem tema poolt vaadatuna. Kindlasti ta teab, et me Marko Mihkelsoniga oleme erakonnast nüüd lahkunud ja ma soovin talle edu teel, mille ta on valinud.»