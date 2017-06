VIDEO Ingrid Peek: Pole vaja karta, et «Hallo Kosmos» tungib Vikerraadiosse

«Minu töö saates «Hallo Kosmos» on olnud erinevate maailmavaadete uurimine ja nende vahendamine. See ei ole ju nii, et ma kõike, mida saates räägitakse, ise praktiseerin,» kummutas Peek skeptilisust oma tausta kohta. Ta rõhutas, et on seni olnud tegev vabakutselisena ning ajakirjanduslik kogemus pelgalt Raadio 2 eetris on 13 aasta pikkune.

«Küll aga ma arvan, et need on olnud huvitavad teemad ja väärinud kajastamist,» jäi Peek müstikasaate sisule truuks.

Sellegipoolest ei näe Peek hetkel võimalust uues ametis nn maaväliste teemadega jätkata.

Seisus kohustab

«Siin tuleb üsna selge piir sisse. Raadio 2 sisu on nooremale ja avangardsemale publikule suunatud, Vikerraadio on palju laiem ja suurema vastutusega. Räägime ikkagi rahva raadiost.»

«Pole mõtet üle dramatiseerida ega karta. Vikerraadio juba on väga hea – Riina Rõõmus on teinud väga head tööd aastakümneid. Vikerraadio on oma olemuselt paigas,» hajutas uus peatoimetaja kahtlusi programmi muutustest, «ma kindlasti ei hakka radikaalseid muudatusi ega lammutustöid tegema.»

Küll aga kavatseb Peek senisest enam tähelepanu pöörata uuele meediale ja tuua Vikerraadioga seotud üritusi rahva sekka. Lisaks on tal plaanis sügisest programmi värskendada ning uusi rubriike lisada: «Natuke elusust, vaadata üle muusika ja heli, samuti online väljundid.»

Kriitika erapooletuse puudumisest

Möödunud nädalal kritiseeris Rein Lang Kuku raadio saates Ingrid Peegi seotust ufoloog Igor Volke raamatu väljaandmisega ning üheaegselt selle reklaamimist Raadio 2 eetris.

«Tervitan Rein Langi, jõudu talle tema töödes-tegemistes,» vastas Peek, «sellist kriitikatuld on alati vaja.»

«Seni olen ma töötanud vabakutselise ajakirjanikuna. Kui ma asun Vikerraadiosse, siis ma asungi Vikerraadiosse,» rõhutas ta.

Hallo Kosmose saates kõlanud teemade ülevõtmist Peek võimalikuks ei pea: «Ei ole vaja karta seda, et «Hallo Kosmos» tungib Vikerraadio eetrisse.»

Kõnealuse saate tegemise lõpetab Peek sel suvel, pärast mida saab 7 aasta episoode kuulata vaid ERR-i arhiivis. Samuti lõpetab ta lugude toimetamise Delfi kurioosumi portaalis Alkeemia.

Juhtkond ei muretse

«Annan Vikerraadio üle hästi kerge südamega,» ütles Vikerraadiot 20 aastat juhtinud ja ERRi juhatusse suundunud Riina Rõõmus.

«Kohati olen lausa kade, et ei saa enam olla selles toimetuses, kus tundub, et elu läheb nii lõbusaks ja ägedaks. Ingrid Peegis on rohkem energiat kui üheski teises inimeses – ta on väga hea inspireerija ning tal on palju julgeid ideid,» oli Rõõmus toetav, «samas on ta ka hooliv, minu jaoks parim valik.»

«Skeptikutel paluksin mõelda, millise pühendumisega on ta seda tööd teinud,» sõnas Rõõmus, «Hallo Kosmos on näide sellest, kuidas ühest raadiosaatest on võimalik üles ehitada terve oma maailm.»

Värske juhatuse liikmena Rõõmus sügishooajast rahvusringhäälingus suuri muutusi ei luba. «Vikerradio puhul oli see teada, aga teisi selliseid muutusi ei ole hetkel näha,» lisas ta.