VIDEO Ivanova: Keskerakond jäi hiljaks, mul olid plakatid tellitud

«Need on noored ettevõtlikud Keskerakonna liikmed, kes kavatsevad kandideerida kohalikel valimistel,» iseloomustas Ivanova veebilehel kandidaadid.ee figureerivaid inimesi.

Kuigi veebilehel puudub Keskerakonna logo ja muud viited parteile, jääb Ivanova eriarvamusele ega nõustu, et tegemist on tema isikliku valmisnimekirjaga.

«Absoluutselt viitab – seal on Keskerakonna rohelised värvid,» sõnas ta, «aga kuna büroo poolt tuli etteheide, et kodulehe külastajad ei saa aru, kas Keskerakonna nimekiri Lasnamäel ongi nii pikk, siis mõtlesime tõepoolest, et võtame Keskerakonna logo ära. Siis on inimestel lihtsam ja kirjeldame ka, et see on nende inimeste isiklik kampaania.»

Ivanova lisab, et tema roll nimekirja tekkimises oli kandideerida soovivate noorte aitamine.

Keskerakond jäi hiljaks

«Vastab tõele, et tulin oma loosungiga välja,» lisas ta, «Keskerakond jäi natuke hiljaks oma brändiga – teatavasti on logo natuke muutunud – nii ka loosungiga. Minul olid juba plakatid tellitud.»

«Julgen öelda, julgen teha – nii ongi,» kirjeldas Ivanova oma loosungi sisu, «see ongi sõnum.»

Hall tsoon, erakond ei reageeri

Ivanova jättis selgitamata, kuidas uude nimekirja siiski suhtuda, kui tegemist pole tema enda aga ka mitte alternatiivse Keskerakonna nimekirjaga. Ta väljendas heameelt, et Lasnamäe noored on seeläbi palju tähelepanu saanud.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles varasemalt Postimehele, et erakonna liikmetest koosnevat eraldiseisvat nimekirja ta ei soosiks ning lubas peatselt Ivanovaga sel teemal suhelda.

«Ei ole helistanud ega ühendust võtnud,» teatas naine Korbi plaani kommenteerides.