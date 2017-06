VIDEO Stalnuhhin maksupaketist: ettevõtjate surve palgakasvuks väheneb

«Aega jäi napiks just sellepärast, et vahepeal toimus koalitsiooni juhtfiguuride seas muudatus ja tekkisid täiendavad läbirääkimised,» sõnas ta, «ma ütleks, et see hoidis tempot madalal.

«Ma pole kunagi huvigruppide poolt nii palju huvi näinud,» jätkas ta, «nende kõigiga kohtumised võtsid üsna palju aega.»

Stalnuhhin tõi positiivse muudatusena välja keskmist palka saavate inimeste rahalise võidu tulumaksuvaba miinimumi tõusmisega 500 eurole, ent jättis kommenteerimata, kas pakett tervikuna on kiirustamist väärt.

Palgasurve ettevõtjatele väheneb

«Ettevõtjad kaitsevad oma huve ja kui nad ei arvestaks igat senti, poleks nad ettevõtjad. See on loomulik protsess,» tõrjus rahanduskomisjoni esimees ettevõtjate kriitikat. Tema sõnul võiks ettevõtjad näha positiivset hoopis inimeste sissetulekute kasvus.

«Neil väheneb surve suurendada palkasid, olla vastavuses inflatsiooni ja majanduskasvuga, mis Eestis on,» arvas ta, «kõik on seotud, kõik on loomulik. Opositsioon on vastu, see on ka loomulik. Kui opositsioon poleks vastu valitsuse algatustele, siis oleks ta põrandalapp, mitte opositsioon.»

Riskile minek

«Taotlus riigiabi saamisest suhkrujookide maksustamisel selgub kuskil septembris. Praegu läheme riski peale välja, aga kui ei tee, siis ei saagi teada, mis tulemus ootab.»

Valitsuse maksupakett läbib täna riigikogus teise lugemise, mille käigus saab teha muudatusettepanekuid.