VIDEO Loone ja Ivanova otse haiglast: Savisaare vererõhk on kõrge, EMOsse meid ei lastud

«Esialgu öeldi, et ta peab tund aega puhkama,» märkis Loone, «me loomulikult respekteerime arstide soovitusi.»

«Tal oli väga kõrge vererõhk. Edgar Savisaar ise keeldus kiirabi kutsumast, aga kaasas oli tema eluaegne arst, kes soovitas ikkagi kiirabi kutsuda,» teadis Ivanova, «EMOsse meid muidugi ei lastud, öeldi ei tunni aja pärast selgub, mis temaga täpsemalt on.»

Loone sõnul on nad Savisaarega viimastel päevadel suhtluses olnud ning ülisuur meedia tähelepanu kohtualusele üllatusena ei tule: «Teda on ka varem tähele pandud Eesti vabariigis.»

Vaatamata sellele, et istungil on ette loetud ravimite infolehti ja tegeletud muu kõrvalisega, ei pea Ivanova protsessi sugugi koomiliseks. «Tundub, et süütuse presumptsioon enam riigis ei kehti. Karistus on ette määratud ja juba kehtiv. Kurb küll – ma ei oska kommenteerida on see koomiline või mitte, arvan, et kõik osapooled, kes praegu pingil istuvad ei nõustuks sellega.»

Küüditamise aastapäev

9. mail avalike sõnavõttudega silma paistnud Loone ja Ivanova lubasid ka tänast juuniküüditamise aastapäeva mälestada, kuid Vabaduse väljakule küünlaid ja lilli ei asetama nad ei lähe.

«Reinsalu kutsus kõiki sellele üritusele, aga ma ei tea, kas sellist massilist marssi vabadussamba juurde on vaja,» arvas Ivanova. Seda, miks 9. mai kogunemine pronkssõduri juures suurem üritus on, ei osanud ta kommenteerida.