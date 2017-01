Postimehe otsepilt: Tallinna Selver proovib neile kuklasse hingavad leedukad maha raputada

Tallinna Selver on Balti liigas võitnud 11 mängu ning kaotanud kaks. Pärast 13. mänguvooru on neil tabelis 31 punkti. Nende järel neljandal kohal ongi Vilniuse Flamingo, kes on võitnud 9 mängu ning kaotanud neli, punkte on leedukatel tabelis 26. Novembris Vilniuses peetud mängus sai Selver 3:0 võidu.