Postimehe otsepilt: Järvamaa võõrustab Balti liigas Ozolnieki Poliursit

Järvamaa on pärast 13. mänguvooru Balti liigas üheksandal positsioonil. Viie võidu ja kaheksa kaotusega on Järvamaa kogunud 13 punkti. Läti meeskond on tabelis kuue võidu, seitsme kaotuse ning 19 punktiga seitsmendal kohal. Koduväljakul võitis Ozolnieki novembris toimunud kohtumises Järvamaad 3:1.