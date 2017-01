Video: sajad Ida-Mosuli elanikud lahkuvad vabastatud aladelt

«Meie kodule langesid pommid ja me otsustasime lahkuda. Need pommid panid teele Islamiriigi võitlejad,» ütles üks elanik, kes lisas, et nad said lahkuda alles siis, kui Iraagi väed olid ala vabastanud.

Iraagi väed alustasid operatsiooni Mosuli tagasivallutamiseks 17. oktoobril ning on hõivanud linna idaosas mitu piirkonda.

Mosulis elab umbes 1,5 miljonit inimest, kellest 125 000 on ümberasustatud.