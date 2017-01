Video: USAs sõitis auto läbi maja katuse

«Kui me temaga rääkisime, siis ta ei saanud aru, et ta auto on majas. Ma arvan, et ta oli teadvuseta,» ütles politseiseersant Verron Chue.

Naine jäi avariis ellu ning ta viidi kergemate vigastustega haiglasse.

Politsei sõnul sõitis naine ristmikult otse välja majaesisele künkale umbes 110–140 kilomeetrise tunnikiirusega.

Avariihetkel oli majas kuus inimest, kes asusid maja tagaosas ning pääsesid seetõttu olukorrast vigastusteta.