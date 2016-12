Video: Goas sõitis lennuk õhkutõusmise ajal rajalt välja

Goast Mumbaisse teel olnud lennuk libises stardirajalt välja tehnilise vea tõttu. Enne peatumist murul tegi lennuk 360-kraadise pöörde.

Õnnetuse hetkel oli õhusõiduki pardal 154 inimest, kellest 15 sai kergemaid vigastusi.

«Väga kurb, et selline asi juhtus, aga õnneks juhtus see Maa peal, mitte õhus. Kui see oleks õhus juhtunud, siis ma ei tea mis meist saanud oleks,» ütles Mumbaist pärit lennureisija.

India Lennuamet alustas juhtunu tõttu uurimisega.