Video: kiika ISISe tunnelisse Mosuli lähistel

Islamiriigi võitlejad on maa alla viinud kõik eluks vajaliku. Nii leiab käikudest punkrid, kus on olemas elekter, külmkapp, toit, vesi ja ravimid. Mõningatest ruumidest võib leida telerid, olemas on raamatukogu ja valvesüsteem ümbruskonna jälgimiseks.

Kurdide armee Peshmergal ja Iraagi vägedel on keeruline rühmituse liikmeid maa alt välja ajada, sest tunnelite sissepääsud on mineeritud. Liitlasvägede saabudes on Islamiriigi sõdalased siiani tunnelitest ise lahkunud ja need maha jätnud.

Mosuli ümbruses vabastatud külad on aga varemetes. Enne kui tsiviilisikud saavad oma purustatud kodudesse tagasi pöörduda, peab armee kogu ala lõhkeseadeldistest puhastama. Kui ala on kuulutatud ohutuks, saab valitsus hakata taastama infrastruktuuri.