Video: 24 sissirühmituse liiget loovutas Colombias relvad

“Ma otsustasin oma relvad valitsusvägedele loovutada, sest meil on halb elukvaliteet ning surve rühmituse ja valitsusvägede poolt on väga suur,” ütles endine ELNi liige Horacio.

Sellel aastal on oma relvad valitsusvägedele loovutanud 252 ELNi liiget. Arreteeritud on 388 ning haarangutes on surma saanud 46 sissirühmituse liiget.

Valitsus ja ELN on püüdnud rahukõnelusi pidada kaks aastat, kuid siiani on need nurjunud. 2000-liikmeline rühmitus röövib endiselt inimesi ja pommitab naftaplatvorme.

Nobeli rahupreemia pälvinud Colombia president Juan Manuel Santos on oma eesmärgiks võtnud lõpetada vaenutegevus ja saavutada rahu nii ELNi kui riigi suurima rühmituse FARC'iga. Rahulepe FARC'iga lükati 2. oktoobril peetud rahvahääletusel tagasi.

Valitsuse ja ELNi vahelised rahukõnelused algavad uuesti 27. oktoobril.