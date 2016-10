Video: poolakad ehitavad natside kullarongi koopiat

“Idee tuli Walbrzych'i uurijatelt, kes otsivad legendaarset kullarongi, kuid kahjuks pole seda siiani leitud. Siis otsustasime, et ehitame sellest rongist täpselt üks ühele koopia,” ütles konstruktor Slawomir Suchorowski, “meil on valmis ehitatud esimene soomusvagun. Järgmisena on plaanis ehitada veel kolm soomusvagunit ja üks vedur,” lisas ta.

Kullarongi koopia asub Gluszyca linnas asuvas endises tehases, kus töödeldi puitu. Linn ise asub Walbrzych'ist, kus jätkuvad kullarongi otsingud, 15 kilomeetri kaugusel.

Rongile anti nimi Saksamaa leitnandi Paul Poersel'i järgi, kes kaitses Wroclaw'i linna Punaarmee eest.

“See rong osales lahingutes maikuu viimastel päevadel ning hävitas vähemalt 10 Nõukogude Liidu tanki. Pärast sõda leitnant Poersel isiklikult mainis sellise rongi päritolu ja selle osalust sõjas, kuid pärast Wroclawi vallutamist Punaarmee poolt ei leitud rongist ühtegi jälge. See lihtsalt haihtus õhku,” ütles ajalooentusiast Jan Dolniak.

Reutersi teatel ehitati improviseeritud soomusrong kolme nädalaga teiste masinate osadest 1945. aasta alguses Wroclaw'i linnas. Sellel oli seitse erinevat suurtükki, kaks kuulipildujat ja raadiojaam. Rongil töötas üle saja raudteelase ja sõduri.

Kullarongi olemasolust puuduvad tõendid sakslaste inventuuriandmetes või Punaarmee sõdurite kirjeldustes. Legendide järgi peaks rongi lastiks olema röövitud aarded.

Selle aasta augustis asusid sakslane Andreas Richter ja poolakas Piotr Koper rongi arvatud asukohas Wałbrzychi raudtee lähedal kaevama. Möödunud aastal kinnitasid just need kaks meest, et radariuuringud näitasid rongi olemasolu. Mehed pidid aga pärast kaevetöid tunnistama, et nad ei leidnud ei rongi ega tunnelit, kuid nad lubasid otsinguid jätkata.